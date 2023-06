Aguirre y Dória aseguran que no están lesionados: “Nos vemos en la fecha 4”

La novela de Cruz Azul y Santos Laguna ha llegado a su final y antes de que todo termine y vuelvan a verse hasta la fecha 4 del Apertura 2023, los fichajes que se cayeron brindaron declaraciones antes de emprender su viaje de vuelta Santos Laguna.

Muy temprano este jueves se reportó que Cruz Azul había dado marcha atrás con los refuerzos y decidía enviarlos de vuelta a Torreón. La razón del cambio de planes habría sido que ambos jugadores presentaron problemas en sus exámenes médicos, por lo que la directiva Azul para protegerse intentó poner una cláusula que fue rechazada por Santos, lo que culminó todo.

Hoy mismo los jugadores tomaron su vuelo de regreso a la Laguna y en el aeropuerto fueron interrogados por la prensa sobre lo sucedido, a lo que los futbolistas negaron algún tipo de lesión y alegaron que les hubiera gustado un poco más de respeto.

“Son cosas que van a tener muchas versiones, de hecho nosotros estuvimos 2-3 días sin tener información, encerrados en el hotel, pero nos vemos en la fecha 4 ahí vamos a ver quién está lesionado o no. Yo siento que las cosas pusieron ser diferentes, no fui yo quien los buscó, pero no me quiero meter en esos temas”, mencionó Matheus.

“Por supuesto que no estoy lesionado, mañana voy a entrenar. Me llegaron mensajes de que tenía que operarme y todo, hasta pedí las radiografías para ver donde. Son temas de gente de más arriba”, remató el defensor.

Por otro lado, Aguirre complementó lo dicho por su compañero y confirmó que no hay lesión, únicamente ganas de entrenar y de jugar.

“Todo sigue igual, mis ganas de jugar y entrenar son las mismas, solo recalcar que estoy al cien no padezco de nada, ahora toca entrenar y llegar al cien a la pretemporada. Gracias a dios, el doctor Galicia me dejó muy bien y ahora a trabajar”, remató.

Ahora Cruz Azul únicamente cuenta con los refuerzos de Moisés Vieira y Carlos Salcedo, de quienes se dice podrían ser anunciados en próximos días.