César Farías es sancionado dos años por agredir a jugadores durante un partido

César Farías agrede a Oyola en el Delfín vs Aucas César Farías agrede a Oyola en el Delfín vs Aucas (Ariel Ochoa)

Recientemente, se ha viralizado un video en el que se puede apreciar como César Farías, ex entrenador de los Xolos de Tijuana, agrede a dos jugadores durante un partido de la Liga Profesional de Ecuador. Estas acciones le acarrearon al estratega fuertes consecuencias y se determina que su sanción será de 14 meses.

El Comité Disciplinario del futbol ecuatoriano implementó una medida ejemplar al técnico venezolanoano por: agresiones al rival y conducta violenta. Estas acusaciones lo excluyen de los banquillos hasta el año 2024. Ante esta situación, Farías ha externado su intención de apelar y en conjunto con su abogado intentan reducir el castigo ya que les parece exagerado.

“Las impresiones que tenemos es que nos encontramos ante una sanción desproporcionada e inclusive ante lo que podría ser un acto de discriminación. El Comité Disciplinario durante todo el año ha sancionado a los jugadores que incurren en conducta violenta, con 3 partidos de suspensión; sin embargo, a Farías se le pone 2 meses de suspensión”, mencionó Andrés Holguin abogado del estratega.

Por otro lado, podemos rescatar las declaraciones del entrenador que comenta que aunque acepta que sus acciones no fueron las correctas, todo lo hizo en legítima defensa luego de que los jugadores de Delfín lo atacaran a él.

“La gente piensa que yo pegue un puño y no, si bien tengo la mano cerrada, es un instinto de supervivencia, de no permitir que me agredan. Vienen dos personas insultándome y en el momento de la confusión tengo una respuesta negativa, una respuesta que nos es correcta, pero yo no me levante con una metralleta a querer matar a alguien. No justifico lo que paso, pero tampoco le produje una lesión alguien como lo quieren hacer ver”, menciono Farías en entrevista con ESPN.