“La culpa siempre es del técnico, cada partido nos jugamos el prestigio” Diego Cocca

La Selección mexicana enfrentará a Estados Unidos este jueves en la semifinal de la Nations League, duelo que será la primera prueba de fuego para el técnico Diego Cocca.

Previo al Clásico de Concacaf, el entrenador del Tri reconoció en conferencia de prensa la importancia de enfrentar a la selección estadounidense y aseguró que su equipo está comprometido para buscar la victoria en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

“Somos conscientes de que es un partido muy importante, el clásico contra Estados Unidos es importante para nosotros y para la gente. El compromiso que tenemos es al máximo, vamos a salir a la cancha buscando ganar el partido... Estamos listos para lo que propongan”, aseguró.

"Siempre jugar un Clásico es importante, es importante para nosotros, para la gente; el compromiso que tenemos es al máximo".



🎙️ @Diegococca1.#LaSelecciónEsDeTodos — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 14, 2023

Sobre las críticas que ha recibido en su corto proceso, el técnico del Tri mandó un mensaje a sus detractores y dejó en claro que está consciente del lugar en el que se encuentra.

“Sé donde estoy parado, no me critican a mí, critican al técnico, al proceso, a alguien a quien echarle la culpa. En el futbol es así, la culpa es del técnico. Yo ni fui a Qatar, no tuve la culpa de nada, pero acepto el lugar donde estoy, entiendo a la gente y lo que están diciendo, creo en el trabajo y el tiempo y para eso me contrataron, si confían en mí, que con trabajo y tiempo podemos cambiar a la selección, ojalá podamos tener eso, estamos en eso, cada partido ponemos en juego nuestro prestigio”, mencionó.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de llevar a Luis Quiñones ante su inminente naturalización, Diego Cocca aseguró que una de sus funciones es convocar a futbolistas que le puedan aportar cosas importantes a la Selección.

“Mi trabajo en selección es infinito, una de las posibilidades es tener jugadores nacionalizados que le puedan dar algo a la selección y de eso me voy a encargar yo”, sentenció.