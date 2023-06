JC Chávez deja fuera al Canelo de su Top 5 de ídolos mexicanos

Julio César Chávez recordó a los grandes ídolos del boxeo mexicano aunque quiso evitar a Saúl Canelo Álvarez dentro de su listado.

En el homenaje realizado por una importante joyería, el gran campeón mexicano definió a cinco grandes ídolos y aseguró que Canelo podrá ser evaluado cuando cuelgue los guantes.

“Están Púas Olivares, Sal Sánchez, Mantequilla Nápoles, Juan Manuel Márquez y Terrible Morales. (Canelo) hay que esperar a que termine su carrera y ya Dios dirá y ustedes dirán”, aseveró.

Los cinco mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, según @Jcchavez115 pic.twitter.com/xXLaR1eOLt — Publisport México ⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publisport_MX) June 15, 2023

Por otra parte recordó que gracias a su lucha contra las adicciones le permitió recibir homenajes en vida. “Hay que valorarlos, agradecerlos y estoy contento. He recibido mucho reconocimientos a lo largo de mi carrera y mi recuperación ha sido base en todo eso, si no me hubiera salido de ese mundo oscuro, tal vez no estaría aquí.”, dijo.

Sobre a participación en la mega clase de box, Julio César Chávez aseguró que será una experiencia complicada debido a todos los jóvenes que estarán presentes en el Zócalo.

“Ya he dado clases en los gimnasios, pero aquí es diferente y tal ves sea complicado pero lo voy a hacer con gusto”, dijo