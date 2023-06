Siboldi reconoce interés de Tigres por Alexis Vega

El interés de Tigres por Alexis Vega ha resurgido de nuevo y el mismo Robert Dante Siboldi fue el encargado de confirmar que los felinos están buscando el fichaje del futbolista de las Chivas.

En conferencia de prensa, previo a realizar el viaje a la pretemporada en la Riviera Maya, el entrenador felino detalló que si están en búsqueda del seleccionado mexicano.

Te interesa: Tigres firma alianza con el Real Madrid

“Para nadie es desconocido que es un buen jugador, pero a no ser que Guadalajara necesite dinero no creo que se desprendan de un jugador como él, no estoy esperanzado a que se dé la posibilidad, pero veremos. Falta tiempo para decidir”, comentó el DT

Un semestre atrás, Tigres tuvo un acercamiento formal con el jugador del rebaño, por lo que el interés de los felinos no es nuevo por Alexis.

El conjunto regiomontano está en una faceta de tener cada vez más a mexicanos jóvenes en su plantilla, y las llegadas de Diego Laínez, Eugenio Pizzuto y Sebastián Córdova lo confirman.

Si las Chivas están dispuestas a desprenderse del jugador, la llegada de Vega a Tigres sería inminente, el club norteño pagará su carta, pero la última palabra la tiene el Guadalajara y el jugador.