“No estuvimos a la altura de EU, fue un golpe de realidad”: Santi Giménez

La Selección mexicana fue exhibida por Estados Unidos en la semifinal de la Nations League al caer 3-0 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Tras este duelo, Santiago Giménez fue uno de los futbolistas que se mostró crítico y decepcionado con el accionar del Tri y en entrevista con TUDN, reconoció que Estados Unidos los rebasó por completo.

“No estuvimos a la altura de Estados Unidos que desde el primer minuto intentaron ganar y nosotros no tuvimos esa intención, entonces así no podemos ganar un partido. No sé si fue vergonzosa, pero fue un golpe de realidad. Tenemos que mejorar muchas cosas, empezando con los jugadores, tenemos que mejorar en el trabajo diario”, declaró.

Santi Giménez confiesa que México no estuvo a la altura de Estados Unidos



“¡FUE UN GOLPE DE REALIDAD!



En vivo TUDN

En esa misma línea, el Bebote fue tajante al mencionar que cada uno de los jugadores debe reconocer en qué está fallando para mejorar como equipo.

“Lo primordial es entre todos nosotros mirarnos cada uno, decirnos las cosas como son y llevar al compañero de la mano que esto apenas comienza. Hay que tener fe, trabajar y callados. No nos gusta dar tantas explicaciones porque al final pasó lo que tuvo que pasar. Teníamos que dar las explicaciones dentro del campo y no las dimos”, sentenció.

Es importante mencionar que, debido a la gran temporada que tuvo Santiago Giménez con el Feyenoord, se esperaba que fuera titular para este duelo; sin embargo, el técnico Diego Cocca decidió dejarlo en la banca hasta el segundo tiempo, algo que fue muy criticado por la afición mexicana.