“No hay paciencia ni comprensión”: Edson Álvarez habla sobre la crisis en el Tri

La Selección mexicana tuvo una dolorosa eliminación en las semifinales de la Nations League al ser goleado 3-0 por Estados Unidos y tras este fracaso, Edson Álvarez expresó su sentir y aseguró que la derrota no se debe a la falta de amor por la camiseta, sino a un proceso de adaptación que incluye nuevos jugadores y cuerpo técnico.

“Terminé bastante enojado, triste, obviamente por lo mostrado... No pasa porque no se sienta orgullo, no se sienta amor por la camiseta. Es un nuevo proceso, estamos cambiando jugadores, estamos con un nuevo cuerpo técnico, nos estamos adaptando, obviamente no es de la mejor manera, no es lo que soñamos, pero hay que aceptar la realidad de lo que estamos viviendo”, mencionó en atención a los medios.

Asimismo, el Machín pidió paciencia y comprensión en este nuevo proceso, pues aseguró que el Tri se encuentra en un recambio generacional que tanto medios como afición pedían desde hace tiempo.

“No es la primera vez que hay tanto ruido mediático. Siempre ha pasado, llevo dos procesos mundialistas y esto ha sido una constante. Muchas veces exigíamos tanto los medios, como la afición, un cambio generacional, pues se está haciendo. El tema es que de su lado (afición y medios) no hay paciencia, no hay compresión”, sentenció.