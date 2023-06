Diego Cocca: “A pesar de que hay gente que quiere que me vaya, yo quiero seguir”

La Selección Mexicana no alcanza las expectativas y termina su participación en la Nations League con un desastroso tercer lugar que deja muchas dudas al rededor del proceso de Diego Cocca.

Tras el partido frente a Panamá, el estratega Tricolor tomó los micrófonos para responder algunas preguntas referentes a lo visto los últimos días y aprovechó para recalcar su firme intención de mantener el puesto en los banquillos de la selección.

“Vamos a construir un equipo competitivo, no tengo dudas y vuelvo a repetir, Estoy acá porque me siento privilegiado. A pesar de las críticas, a pesar de que muchos quieren que me vaya, yo estoy convencido de que quiero seguir”, comentó

"Estoy convencido del talento que hay"



Diego Cocca no tiene dudas del talento que tienen los jugadores de la Selección Mexicana, sin embargo hay que seguir trabajando para conseguir los objetivos.#NoRendirse #DiegoCocca pic.twitter.com/UCeazqDQLS — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) June 19, 2023

De la misma manera, Cocca habló sobre lo visto en el último partido del Tricolor, en donde destacó la actitud de los jugadores que desde su punto de vista se recuperaron de la mejor manera del duro golpe recibido en la derrota contra Estados Unidos.

“Yo no estoy de acuerdo con ganar como sea, siempre tenemos un plan de juego, pero a veces debemos privilegiar un resultado sobre las formas. Hoy era importante ganar y también resalto la actitud del equipo que luego de perder con Estados Unidos se repuso, buscó ganar el partido y lo ganó”, sentenció el entrenador.