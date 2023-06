Los pecados de Diego Cocca el frente de la Selección

La Selección mexicana de futbol volvió a cimbrarse tras la salida de Diego Cocca como entrenador, después de la Liga de Naciones.

Luego de cuatro meses en el banquillo, el argentino se despidió previo a la Copa Oro y con una crisis en la Selección.

Pero este proceso tuvo errores que fueron costosos para Diego Cocca en este corto periodo y aquí los enumeramos.

Lo que mal comienza…

Diego Cocca fue presentado en medio de una polémica salida de Tigres y apuntado como elegido por parte del grupo de poder de Alejandro Irraragori, de cara al proceso rumbo al 2026, algo que fue mal visto por la afición.

La elección de la papa caliente

El entrenador tomó al Tri después de una crisis en la Copa del mundo de Qatar 2022, por lo que debía limar asperezas con el grupo y con la afición. Además, eligió a la base del fracaso en Qatar para su proceso.

Las polémicas declaraciones

Cocca siempre se justificó en conferencias de prensa previo y post partido, incluyendo el recordatorio del proceso pasado y su antecedente con Gerardo Martino.

“Estoy consciente de la silla que ocupo, no hay que ser un mago para pensar que me voy a encontrar algo diferente con lo que me encontré. El tema del extranjero, el último mundial, que fue muy reciente, fue un entrenador argentino, me van a criticar, seguro. He pasado por muchas de estas, pero cuando le das vuelta a eso, es muy satisfactorio”, declaró tras el triunfo ante Panamá.

diego cocca Diego Cocca, el exentrenador de la Selección mexicana (Cristian de Marchena/Cristian de Marchena)

La humillación ante Estados Unidos

La derrota por 3-0 ante los norteamericanos fue el clavo que selló el ataúd del proceso. Esto después de que, dentro de sus obligaciones tenía la de cortar la racha negativa ante Estados Unidos.

Rompimiento con el grupo

Desde una mala relación, hasta el dividir al grupo desde la primera convocatoria, el grupo ya no respaldó a Cocca en este proceso.