¡Sin piedad! Christian Martinoli: “Llegué a joderles a la vida ” sobre la competencia

En los días recientes, el comunicador Christian Martinoli de TV Azteca se vio envuelto en una polémica con su homólogo Jorge Pietrasanta de ESPN, quien a través de redes sociales hizo alusión a un comentario de la narración del cronista deportivo durante su narración del juego de la Selección mexicana.

Martinolli comentó durante la transmisión del juego que el torneo de la Nations League no existía, haciendo alusión a que el ganador no recibe algún tipo de premio deportivo o económico. Pietrasanta escribió en su tuit que si no existía para qué lo narraba sin mencionar el nombre de Christian.

Don @martinolimx con la biblia en una mano y con la riata en la otra!!! #Martinoli #Cocca pic.twitter.com/9vKdURPM2u — AMV ™️ (@Alxirri) June 20, 2023

El cronista de TV Azteca contestó en vivo durante el juego al decir que si no le gustaban sus comentarios, pues que no los vieran o no los escucharan, también sin aclarar a quién se refería, y las redes sociales se encargaron de hacer las especulaciones y las relaciones.

Martinoli, después del partido de ayer, hizo un en vivo en Facebook, y no solo terminó de humillar a Pietrasanta, sino que también se orinó en TUDN 🥵🥵🥵 pic.twitter.com/eIT9pYkwcV — ricardo (@richiBoy__) June 19, 2023

Martinoli retomó el tema con mayor profundidad y fuerza durante la realización del podcast “Exceso de humo” que realiza junto a su compañero de fórmula, Luis García, en el que apuntó de ”queda bien”, faltos de opinión o de valor para expresar un punto de vista para no herir susceptibilidades, aunque nuevamente si decir nombres en particular.

"Martinoli":

Porque Christian Martinoli se peleó con Jorge Pietrasanta de ESPN en redes socialespic.twitter.com/WHB5I2tjeU — Por qué es tendencia? (@Sontendenciahoy) June 20, 2023

Los cibernautas indicaron que estos comentarios tenían dedicatoria al comunicador de ESPN; sin embargo, pudo tener dedicatoria para más personas.