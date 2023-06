Nacho Beristáin: “Desgraciadamente no puedo decir que el Canelo creció”

Saúl Álvarez ha recibido duras críticas por parte de Nacho Beristáin. El legendario entrenador de pugilistas, habló en una entrevista para el canal de YouTube ‘No Puedes Jugar Boxeo’, y ahí dejó algunos comentarios sobre su actitud y sus combates que han quedado a deber debido a que no son contra fuertes rivales.

En dicho contenido, Beristáin remarca que no es culpa de Saúl el enfrentarse a ese tipo de rivales que pudieran no representar una verdadera amenaza para el mexicano, pero que a pesar de ello, necesita demostrar y convencer a la gente de que él es lo que el boxeo ha estado esperando.

“Él no tiene la culpa, él pelea con quien le pongan y yo creo que si es cierto, pero no ha logrado regalarnos a nosotros una pelea como la que se metió Rafael Márquez contra Israel Vázquez o Juan Manuel Márquez con Pacquiao. Un dulcecito que nos regale para que convenza a la gente de que él es lo que el boxeo ha estado esperando”, comentó

Canelo Álvarez TWITTER CANELO ÁLVAREZ

De la misma manera habló sobre su manera de tomar las críticas y como en ocasiones Canelo y su entrenador, terminan siendo groseros porque les molestan las críticas que provienen debido a su intento de compararse con los grandes Ídolos como Julio César Chávez.

“Que no se moleste cuando lo critican porque a veces pasa y es hasta grosero él y su entrenador con la gente, los aficionados no merecen eso. Yo no puedo decir que creció y ya está. Es un buen peleador, pero se le critica mucho por quererse comparar con Julio Cesar y él es otro rollo, es el gran peleador que México le regalo al mundo. A Canelo le falta un poquito para más o menos compararse con los ídolos”, sentenció.