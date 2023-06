“Me siento responsable de la derrota contra Tigres”, Veljko Paunovic

A poco más de una semana de que den comienzo el torneo Apertura 2023, el entrenador de Chivas Veljko Paunovic recordó la final ante Tigres y lamentó las decisiones que tomó en aquella ocasión.

En conferencia de prensa, el técnico serbio dio a conocer que aún piensa en lo que pasó en aquel encuentro, pero que sirvió como lección.

“Después de la Final me he torturado todos los días, desde mis análisis y evaluaciones. Me siento responsable de la derrota contra Tigres. En la segunda mitad no le di soluciones al equipo para combatir los cambios del rival, sigue siendo duro asimilarlo pero utilizo la derrota para aprender”, aseguró.

Por otra parte, Paunovic aseguró que la afición deberá estar ilusionada por que pelearán nuevamente por una final.

“Volveremos a jugar una Final y no dejaré que esos errores se repitan. Me impactan las imágenes de aquel 28 de mayo, quiero recuperar inmediatamente la ilusión en la afición. Estoy convencido de que este torneo será una continuación de lo que hicimos en el anterior”.

Por si no lo viste: Canelo es homenajeado con fiesta organizada por una lujosa marca de moda

También, mostró que el equipo se alista mentalmente para afrontar la competición.

“Hay muchos equipos que han perdido Finales y el próximo torneo vuelven más fuertes. El mismo ‘Pocho’ Guzmán lo vivió con Pachuca. Hay muestras de equipos que convierten el dolor en motivación, siempre queremos estar a la altura de las expectativas. Seguiremos dando lo mejor de nosotros para pelear por los lugares más altos”, indicó.

Las Chivas del Guadalajara debutarán el lunes 3 de julio en punto de las 20:00 horas ante el León en el Nou Camp.