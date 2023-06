“Necesitamos hombres de carácter, antes teníamos unos pin... pantalones”: Cuauhtémoc Blanco

La Selección mexicana atraviesa una crisis de resultados que se vio reflejada en la goleada contra Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, hecho que derivó en la destitución de Diego Cocca como entrenador.

Dicha situación ha provocado cientos de críticas en torno al manejo de la Selección así como en el desempeño de los propios jugadores y, ahora, fue Cuauhtémoc Blanco quien arremetió fuertemente contra el Tri.

El ahora gobernador de Morelos no se guardó nada y en atención a medios lamentó que se haya perdido el amor por representar a México, asegurando que hacen falta jugadores de carácter, poniendo como ejemplo los “pantalones” con los que jugaba su generación.

“Necesitamos hombres en la Selección de carácter, que luchen, que quieran a su país, que amen la camiseta. Se ha perdido eso, yo cuando jugaba, que había otros futbolistas, luchábamos por eso, pinches pantalones que teníamos, nos dolía perder, ahora no sé si les duela. Tengo algunos amigos ahí, pero es la verdad, es la neta, si los ofendo pues perdón.

En esa misma línea el tres veces mundialista con México destacó que hace falta que los clubes produzcan más jugadores de fuerzas básicas, ya que esto ha ido disminuyendo con el paso de los años.

“Hay que sacar jóvenes de fuerzas básicas, es lo que falta… Cruz Azul, Pumas, América, ¿qué jóvenes tiene?… antes sacábamos una cantidad de jugadores mexicanos”, añadió.

Por último el exjugador del América volvió a expresar su ilusión por ser entrenador de las Águilas y la propia Selección mexicana en un futuro.

“Ya lo he manifestado, todo llegará a su tiempo. Me gustaría un día llegar al América y la Selección Mexicana, pero con resultados. Si hay un proyecto, si no me iré a Europa un mes a ver entrenamientos, partidos, ahí es donde se ven a los equipos grandes”, sentenció.