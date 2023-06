Dani Alves habla por primera vez sobre la acusación de violación que hay en su contra

Tras cinco meses en prisión (20 de enero), Dani Alves ha decidido dar su primera entrevista desde la cárcel y emitir su versión sobre los sucedido aquella noche de diciembre en la discoteca “Sutton”.

Te recomendamos: Rayados único equipo de la Liga MX que no ha anunciado ningún refuerzo

Acusado de violación, el futbolista brasileño continúa detenido a pesar de todos los esfuerzos y pruebas presentadas por su abogado. Es por ello que ha decidido romper el silencio y lo hizo en charla con “La Vanguardia”.

“Quiero que la gente sepa lo que pienso, que conozca la historia a partir de lo que yo viví aquella madrugada en aquel baño. No tienen nada que ver con lo que pasó. Hasta ahora se ha explicado un relato muy asustadizo de miedo y terror que no tiene nada que ver con lo que yo hice”, asegura Alves.

Alves, de 40 años, se encuentra en prisión provisional por una causa abierta por un presunto delito de agresión sexual. Una joven le acusa de haberle forzado presuntamente para mantener relaciones sexuales en los baños del lugar antes mencionado, a finales de diciembre.

“No hay ni una sola marca en su cuerpo que explique esa violencia con la que ella dice que la moví en el baño... No ha habido ni una sola noche en la que yo no haya dormido tranquilo. No sé si ella tiene la conciencia tranquila y si duerme bien por las noches... Pero yo la perdono”, lanzó contundente.

Dani Alves ha sido señalado de dar diferentes versiones de lo sucedido aquella noche y esa situación le ha afectado en el juicio; sin embargo, explica que lo hizo por miedo.

“Tuve miedo de perder a Joana (su esposa) y por eso mentí. Luché a la desesperada por salvar mi matrimonio de una infidelidad, sin importarme las consecuencias que estoy pagando... A la única persona que le tengo que pedir perdón es a Joana Sanz”, agregó.