“La Liga MX es superior a la liga brasileña”: Rafael Carioca

A pesar del mal momento que vive el futbol mexicano por los más recientes resultados de la Selección Mexicana, Rafael Carioca, futbolista brasileño de Tigres habló maravillas de nuestro balompié al declarar que inclusive es mejor que el fútbol brasileño.

Para muchos el mejor contención en estos momentos del futbol mexicano, en una entrevista para el programa de futbol picante, el mediocampista comparó las dos ligas, tanto la Liga MX, como el Brasileirao y puso a la mexicana por encima.

“Es muy competitivo, yo soy brasileño y acompañó mucho al futbol de mi país y el futbol mexicano no pierde con el brasileño, eso paso en el mundial de clubes, la prensa brasileña veía a Palmeiras jugando con el Bayern demeritándonos a nosotros y les ganamos. Para mi el futbol mexicano está igual o incluso un poquito más arriba que el brasileño”, declaró Carioca.

Lucas Moura le pidió referencias para venir a México

En la misma entrevista, el jugador felino comentó que para el jugador brasileño el fútbol mexicano es atractivo y puso el ejemplo de que Lucas Moura le pidió referencias sobre Monterrey y el torneo debido a la oferta de los Rayados que le puso sobre la mesa.

“Lucas Moura me mandó un mensaje para venir a Rayados, no se si va a venir o no pero me mandó un mensaje preguntándome cómo era la ciudad y como era el campeonato y respondí super bien. En México se paga bien, y jugadores como él que ganan mucho aquí si se los pueden pagar”, concluyó Rafael.

Al final Lucas Moura habría rechazado la propuesta de los Rayados para fichar en Arabia Saudita, país que se encuentra en un auge económico importante.