Héctor Herrera habla sobre la pesadilla que fue llegar a la MLS

Héctor Herrera participó en la conferencia de prensa posterior al partido entre Houston Dynamo y San Jose Earthquaqkes, donde su equipo consiguió una contundente victoria. Ahí el futbolista regaló declaraciones importantes respecto a como fue su llegada a la MLS y lo mal que la paso al no conseguir adaptarse en los primeros meses.

Fue el año pasado cuando los aficionados del futbol se sorprendieron al enterarse de que Héctor Herrera dejaba el Atlético de Madrid para encaminarse rumbo a la MLS con el Houston Dynamo. Hoy el mediocampista da su versión, sé los hechos y confiesa que sus inicios en la liga americana no fueron los mejores, llegando incluso su familia a cuestionarse la llegada a Estados Unidos.

“Yo sabía que iba a ser un reto importante y difícil. El día de hoy estaba con mi representante y hablábamos como el año pasado, los primeros seis meses me quería ir a la mierda, perdón por la palabra, pero era realidad y mi mujer me decía ‘que venimos a hacer aquí’. Comentó el mexicano.

El camino de Héctor Herrera en @HoustonDynamo ha sido difícil, pero parece que las cosas están cambiando poco a poco para bien. 🙌@_cesarprocel pic.twitter.com/ty0hMdVsS8 — Mente Futbolera (@somoslamente) June 22, 2023

De la misma manera explicó que no dimensionó lo complicado de la adaptación a un nuevo futbol; sin embargo, continuó diciendo como fue que superó esa etapa con paciencia y ganas de salir adelante.

“Sabía que iba a ser difícil, pero no tan difícil, pero yo no perdía el plan o el proyecto que teníamos nosotros. Yo le decía, ‘tranquila, las cosas van a salir bien, el próximo año nos irá bien, vamos a tener un buen equipo’. Es un proceso, las cosas no se hacen de la noche a la mañana y venimos con ganas, con otra mentalidad. Yo he dado y creo que ni en Europa había dado tanto en los equipos que estuve como aquí”, finalizó.