Hugo Sánchez estrenará un episodio que habla sobre su vida en la serie documental: Bios

El que para muchos es el mejor futbolista que ha dado México, Hugo Sánchez, será parte de la reconocida serie Bios: Vidas que marcaron la tuya, en donde entrenará próximamente un episodio dedicado a su vida y su carrera que nos dará una vista más cercana y personal del exjugador del Real Madrid.

El estratega es uno de los personajes más icónicos en la historia del deporte mexicano, sus hazañas y habilidades han quedado en la historia como símbolo de orgullo y reconocimiento nacional. Es por eso que a pesar de ya contar con una película autobiográfica, Sánchez, fue requerido para protagonizar su propio episodio en la ya mencionada serie.

En este material, que se estrenará el próximo viernes 23 de junio, en Star+, el Penta muestra una visión más cercana a los que fue su historia, incluyendo también los testimonios de personas que no llevan tan buena relación con el ahora analista, como Ricardo La Volpe.

De igual manera, en entrevista para Mediotiempo, comentó un poco más sobre lo que se podrá apreciar en el episodio, como su camino al éxito y algunas complicaciones que se presentaron rumbo al mismo.

“Éxitos, reconocimientos y ahí entran muchas facetas, ver los valores, el fracaso y todo. Me siento satisfecho con lo que he conseguido; conocer las cosas agradables, las no tan agradables, los éxitos, los triunfos, los amigos, los que no son amigos, son cosas que quise abrir y que hubiera la posibilidad que se pudieran manifestar”, señaló al medio deportivo.