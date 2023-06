VIDEO: Jimmy Lozano y su conmovedor discurso a los jugadores de la selección

La Selección Mexicana hizo oficial la llegada de Jaime Lozano al banquillo Tricolor para encarar la Copa Oro. Esta noticia era algo que ya se sabía desde el momento en el que se anunció la salida de Diego Cocca, pero aún no era oficial. Por primera vez la presentación fue en un en vivo frente a los jugadores, lo que dio la oportunidad a que Jimmy, lanzara un emotivo y contundente discurso.

Durante la oficialización, se pudo observar al entrenador mexicano junto a Iván Sisniega, Presidente Ejecutivo de la FMF y Duilio Davino, Director de Selecciones Varoniles, mientras que los futbolistas se encontraban sentados frente a ellos observando atentamente. Ahí Lozano, tomó el micrófono y con su característico liderazgo brindó unas palabras que motivaron y conmovieron a los que las escucharon.

“Es un honor estar aquí frente a ustedes y representar a México. Estoy convencido del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos, si yo no estaría aquí. Yo no tomo una decisión si no confío en la gente que está delante de mí… Sepan que creo mucho en ustedes y en sus capacidades, creo en mí y en mi cuerpo técnico. No me cabe duda que vamos a salir adelante, de esta y las que vengan, Comentó el estratega.

Lozano Jaime Lozano ya porta los colores de la Selección mexicana I @miseleccionmx

De la misma manera, recalcó los tragos amargos que ha vivido la selección y como estos suelen ser detonantes para grandes historias en el deporte y para poner su nombre en alto, superando las adversidades y alcanzando los objetivos.

“Sé que los momentos no han sido los mejores, pero sé que de estas situaciones se forjan las mejores historias de vida y el deporte. Hay que tener la capacidad de reinventarnos, tenemos muy rápido una oportunidad de poner el nombre de México en alto, porque los mexicanos tenemos la capacidad de salir adelante y alcanzar los objetivos. De eso hay que estar convencidos desde ya. Estoy contento y orgulloso, me da mucho gusto tenerlos aquí”, declaró.

La presentación de @jaime_lozano_ como entrenador de la Selección Mexicana. ¡Todo ello éxito, Jimmy! pic.twitter.com/e8y5NNDxLo — Rodolfo Landeros (@RodolfoLanderos) June 22, 2023

Para finalizar, Lozano enfatizó en la afición nacional que a pesar de los tropiezos se ha mantenido fiel y espera que así siga siendo por el resto del proceso.

“Lo mejor es que tenemos una gran afición que estará nuevamente ahí y esperará a sus ídolos para verlos dar la vida en cada partido. Démosle a esa gente que ha creído lo que se merece, que es nuestro mayor esfuerzo, estoy seguro de que si hacemos eso y tenemos una idea en el campo, los resultados llegarán, muchas gracias”, Puntualizó.

Al término de su discurso, el salón en el que se encontraban, se llenó de aplausos y sonrisas por parte de los jugadores que se mostraron emocionados, situación que fue reafirmada con las palabras de Memo Ochoa, que en nombre de sus compañeros señaló el compromiso con el proyecto y con la afición.