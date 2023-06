Corrupción en la FMF: cobran ‘comisión’ millonaria por fichaje de Cocca

Diego Cocca, el exentrenador de la Selección mexicana, no logró el funcionamiento en la Liga de Naciones (David Leah/David Leah)

La polémica y el escándalo siguen envolviendo a la Federación Mexicana de Futbol, fuentes al interior del máximo organismo de las Selecciones nacionales explicaron en exclusiva para Publimetro hechos de corrupción.

Dichas fuentes, relacionadas directamente con el caso y consultadas por Publimetro, explicaron que el representante Christian Bragarnik recibió un pago de 600 mil dólares por la contratación de Diego Cocca como director técnico de la Selección mexicana.

Sin embargo, ante el despido del estratega argentino y la cercanía de la Copa Oro, aseguran que esta comisión —que asciende a poco más de 1.2 millones de pesos mexicanos— debería ser devuelta a la Federación.

“Lo más grave fue la tercera decisión de Ares de Parga, quien decidió pagarle a Christian Bragarnik, mánager de Diego Cocca, una tarifa de más de 600 mil dólares como comisión por llevar a Cocca como director técnico a la Federación, cuando jamás se pagan este tipo de comisiones”, denunció.

Bragarnik Christian Bragarnik, el polémico promotor en el futbol mexicano I @crbragarnik

El caso se da a conocer en plena crisis de la FMF, misma que no se ha detenido desde el fracaso del Tricolor en el Mundial de Qatar 2022 y a pesar de los cambios que anunció el organismo como medida para tratar de corregir el rumbo para la Copa Mundial de Futbol, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

De acuerdo con la fuente citada, tras la derrota de la selección en Qatar, Emilio Azcárraga [América], Jorgealberto Hank [Xolos y Querétaro], Alejandro Irarragorri [Atlas y Santos], Amaury Vergara [Chivas] y Ricardo Salinas [Mazatlán], utilizaron la eliminación de México como el mejor pretexto para apoderarse “a todos los niveles y en todo lo referente” a las selecciones nacionales.

“Firmaron su ‘Club de Toby’, dejando afuera a los demás equipos, lo cual enfureció a los del norte [Monterrey y Tigres] por la manera en la que habían secuestrado las decisiones del futbol”.

Por si no lo viste: ¡Alarmas en el TRI! Edson Alvarez en duda para enfrentar a Honduras

De esta manera, acusan, el Comité de Selecciones Nacionales tuvo como primera decisión quitar a Yon de Luisa, presidente —en ese momento— de la FMF, el control y manejo de todas las selecciones nacionales para dárselas a Jorgealberto Hank y a Rodrigo Ares de Parga, decisión ante la cual De Luisa jamás estuvo de acuerdo: “Esa fue la verdadera razón por la que no estuvo cuando lo presentaron”.

En su momento, De Luisa alegó que él no podía ser un presidente de una federación y no manejar las selecciones nacionales: “Eso era una humillación para él y su trayectoria, por eso decidió renunciar a su cargo, pero antes quiso ser claro y trasladó su preocupación ante el comité al considerar que Ares de Parga no era la persona indicada para estar al frente”.

Ares De Parga (Hector Vivas/Getty Images)

Las polémicas de decisiones de Ares de Parga

Según la fuente consultada por Publimetro, De Luisa no entendía el nombramiento de Rodrigo Ares de Parga, “pues no es una persona deportiva y no entendía de selecciones nacionales; además, su paso por los Pumas había sido una de las etapas más oscuras del club de la UNAM”.

El nombramiento se hizo a pesar del conflicto de interés que existía debido a que Ares de Parga era socio de Jorgealberto Hank en el Querétaro: “Eso siempre ha estado prohibido. Los empleados de la FMF no pueden ser socios o propietarios de ningún equipo”.

Ante el descontento de Yon de Luisa, la primera decisión de Ares fue complicar su estancia al poner a los dueños en su contra y despedir a Jaime Ordiales, gente de confianza de De Luisa: “Lo acusaron de estar de oreja y chismoso, reportándole toda situación que no fuera conveniente para Ares, quien necesitaba descartar a testigos de maltratos, contrataciones y movimientos en el CAR, situación que no soportó Yon, apresurando su salida de la FMF”.

La segunda decisión de Ares de Parga fue contratar como director técnico a Diego Cocca, exdirector técnico de Atlas y amigo de Alejandro Irarragorri, a quien esta decisión le pareció muy conveniente, ya que —de manera directa—, Cocca le reportaba y consultaba todo: “Casualmente, comenzamos a ver más jugadores de Atlas y Santos en la Selección nacional”.

Posteriormente, la fuente refirió que “De hecho, Bragarnik es quien trajo a Maradona para jugar en Dorados (en México”. Y finalizó subrayando el pago de 600 mil dólares que hizo De Parga a Christian Bragarnik.

A pesar de los cambios en la estructura, la falta de transparencia en los procesos recientes cimbran a la federación al salir a la luz.