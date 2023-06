¡Crack! La peculiar manera de como aprendió a hablar español Gignac

Para la mayoría de extranjeros que llegan a México, aprender a hablar español es un reto sumamente difícil, sin embargo, para André-Pierre Gignac esta situación no significó mayor problema a su llegada a los Tigres en el 2015.

En una entrevista realizada para Los Angeles Times, el delantero francés contó cómo fue que ahora habla español a la perfección y para sorpresa de muchos no requirió de ningún curso profesional.

Gignac detalló que a su llegada a los felinos solo le pidió ayuda a varios compañeros para que le enseñaran palabras futbolísticas y así poco a poco se fue empatando del idioma.

“Es parte del profesionalismo, yo cuando llegué tenía que aprender todas las palabras futbolísticas posibles. Eran unos 23, 24, 25 jugadores a lo mejor, hablando español y uno francés que no hablaba. Así que decidí, sin tomar curso ni nada, nada más agarré a tres, cuatro jugadores y les dije ‘mira, si me equivoco, por favor, necesito que me ayuden a hablar mejor’. Así que me ayudaron y a los tres, cuatro o cinco meses ya hablaba español”, explicó Gignac.

Para la afición mexicana no deja de sorprender que un francés sin clases profesionales hable casi a la perfección el español. Un caso pero a la inversa sucedió con Guillermo Ochoa en su paso con el Ajaccio que aprendió a hablar francés de manera rápida.

