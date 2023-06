“Mi peor equivocación que he hecho en mi vida ha sido firmar como DT de la Selección Mexicana”: Hugo Sánchez

Si hay una carrera a la que hay que envidiar sin duda es la de Hugo Sánchez al llegar a la cúspide más alta para un futbolista, sin embargo, como técnico, el pentapichichi reconoció como su peor equivocación haber dirigido a la Selección Mexicana.

En el documental ‘BIOS Vidas que cambiaron la tuya: Hugo Sánchez’, afirmó que si se equivocó al Tricolor por todo lo que involucraba su puesto.

Reemplazando a Ricardo Lavolpe, Hugo llegó a México con la tarea de dirigir a tres categorías de Selecciones Nacionales, algo que le terminó costando su puesto con la Selección Mayor. Cabe recordar que su cese se debió al fracaso en el preolímpico en la tarde recordada de múltiples fallas ante la Selección de Haití.

“Mi peor equivocación que he hecho en mi vida ha sido firmar el contrato con la Federación por hacerme cargo de tres selecciones: la selección mayor, la selección olímpica y la Panamericana. Era tanta la ilusión que tenía por dirigir a la Selección Mexicana que accedí”, señaló.

Sánchez especificó que su objetivo con la Selección era la de ser campeones del mundo, algo que hasta los mismos dirigentes les causó gracia, a lo que Hugo en tono de molestia comentó que esa falta de mentalidad es uno de los mayores problemas del mexicano.

“En la selección mayor yo iba con esa idea de salir campeones del mundo. Entonces fue cuando se me quedaron mirando los dueños y los presidentes diciendo ‘Este está loco’. Pues no, no vamos a ser campeones porque ustedes no se lo creen. Entonces hay que creerlo”, dijo.