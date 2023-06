“Mi sueño es dirigir un Mundial para mi país”: Jimmy Lozano

Jaime Lozano inicia su interinato con la Seleción mexicana este domingo en el primer duelo del Tri en Copa Oro, donde se verá las caras contra Honduras.

Previo a este duelo, el Jimmy reveló en conferencia de prensa cómo fue que se dio su arribo a Selección, asegurando que Juan Carlos ‘La Bomba’ Rodríguez, presidente comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, no le exigió el título.

“(Juan Carlos ) Me pidió que me animara a tomar esto, que le ayudara, no me pidió ni me exigió otra cosa. Creo que una oportunidad te va a llevar a otra, aproveché los juegos olímpicos y eso seguramente me dejó en la mente de muchas personas”, aseguró.

Sin embargo, destacó que esta una gran oportunidad para él, pues aseguró que su sueño es dirigir a México en una Copa del Mundo y dejó en claro que hará todo lo posible para que eso suceda.

“No estoy pensando en si me quedo más adelante, evidentemente sería un sueño y una gozadera porque aspiro a dirigir un Mundial con mi país, pero estoy pensando en Honduras... Esta oportunidad la vamos a aprovechar”, mencionó.

En esa misma línea, el técnico del Tri se dijo agradecido por la oportunidad de llegar al banquillo de la Seleeción y por el recibimiento que le han dado los jugadores.

“Como entrenador tuve la fortuna de ganar una medalla olímpica y eso me valió para ser tomado en cuenta y tener una oportunidad muy bonita, este reto es precioso para mí. Lo veo como mucho que ganar, estoy agradecido con todos, el hecho de haber trabajado con varios ayuda mucho”, sentenció.