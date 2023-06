Clavadista mexicano rifa su auto para poder ir al Campeonato Mundial

El clavadista mexicano, Jahir Ocampo, se viralizó en redes sociales luego de que compartiera un video en donde explica que no tiene recursos para asistir al Campeonato Mundial de Fukuoka, por lo que para invitar a la gente a que lo apoye económicamente, rifara su auto y varios premios más.

Ocampo es parte de los atletas que no será apoyado por la World Aquatics para asistir al Campeonato Mundial, así se lo informó el Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación. Es por eso que el atleta recurrió a una dinámica en la cual rifará su Mercedes Benz en busca de recolectar fondos para su causa.

En un primer video compartido en redes, el atleta explica su situación y pide el apoyo de la gente para asistir a la justa. Minutos después se sube un segundo video donde nace la idea de la rifa y comenta que existirán 333 boletos y el costo de estos es de dos mil pesos.

El clavadista mexicano Jahir Ocampo @jahir_ochampion rifará su carro ante la falta de apoyo de la Conade rumbo al Campeonato Mundial de Fukuoka @WorldAquatics en donde competirá en la plataforma 10 metros sincronizados mixtos junto a Viviana Del Ángel. pic.twitter.com/Ka4fDcyBgW — GABRIELA MENDOZA (@GabyDeportes) June 25, 2023

La dinámica tendrá cinco ganadores, siendo el primer lugar el que se lleve el mencionado carro del clavadista, para el segundo puesto habrá un reloj inteligente y ocho mil pesos en artículos deportivos, el tercer ganador tendrá únicamente los ocho mil pesos en artículos deportivos, mientras que la cuarta y quinta plaza disfrutarán de una cena con Jahir.

“Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando el recurso. Se me acaba de ocurrir para que no sea solo un apoyo y no recibas nada, voy a rifar mi carro para el primer lugar”, comentó.

El Mundial de Natación 2023 se llevará a cabo del 10 al 23 de julio en Fukuoka, Japón.