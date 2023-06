Jugador de la NFL es criticado por presumir fotos de la caza de un oso

Este fin de semana las redes sociales se encendieron luego de que se viralizara una publicación del quarterback, Carson Wentz, en la que se le podía ver en medio de un bosque, con un arco en la mano y encima del cuerpo de un oso negro que fue víctima de sus disparos. Ante esto, las personas explotaron en su contra y repudiaron sus acciones.

TE RECOMENDAMOS: Helmut Marko pone en duda la continuidad de Checo para la siguiente temporada

Dicha publicación se encuentra en su Instagram y en la descripción se puede leer “Tuve la oportunidad de observar y acechar a un oso negro en uno de mis lugares favoritos del mundo, Alaska. Viaje increíble y un increíble animal”, escribió

En los comentarios de dicha publicación las reacciones no se hicieron esperar y en su gran mayoría las personas lo insultaron y lo cuestionaron por sus acciones, algunos incluso se metieron con su carrera y agradecieron que ya no tenga equipo para así ya no verlo en los emparrillados.

Es importante recordar que esta no es la primera publicación de Wentz practicando la caza, ya que más abajo en su perfil se puede apreciar como es una actividad recurrente para él, compartiéndola incluso con su esposa y sus hijos pequeños.

Carson, fue campeón en el Super Bowl LII con los Eagles y posteriormente se sumó a las filas de los Washington Commanders, equipo del cual fue cortado en febrero pasado, quedando actualmente como agente libre.