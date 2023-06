Tiger Mask y los Ingobernables de Japón buscan conquistar México en Fantasticamanía

La Arena México y el CMLL vivirán una de las noches más importantes del año cuando protagonicen Fantasticamanía 2023 por primera vez en México, la cual contará con grandes estrellas de NJPW.

Con esta esperada velada, los principales protagonistas de la noche, Tiger Mask, Rocky Romero, El Desperado, los Ingobernables de Japón y Douki dieron sus primeras impresiones sobre lo que pasará este viernes en la Catedral de la lucha libre.

En primera instancia, los Ingobernables de Japón (Naito y Bushi) hablaron de las posibles rivales en siguientes viajes a México, y aseguran que esta facción es la más dominante en Japón y México.

“Espero que los siguientes años podamos hacer una gira por todo México con los Ingobernables”, aseguró Naito.

“Me encanta estar con luchadores de este calibre como Místico y Atlantis. Queremos mostrar nuestro poder a la afición mexicana y con Titán, es aún más emocionante”, indicó Bushi

“Quiero luchar con otros grupos, ya los Ingobernables en México es algo antiguo, pero queremos estar con los mejores en las siguientes giras”, aseguró Naito.

Mientras que Rocky Romero, que estelarizará la función de Fantasticamanía apunta a un triunfo contundente sobre Volador Jr. Mientras que El Desperado quiere dar una gran lucha ante Máscara Dorada 2.0.

“Me encanta mucho volver, tengo muchos recuerdos, y ahora estoy listo para esta función. Estoy listo para enfrentar a un rival como Máscara Dorada 2.0. Él ya no es una promesa y lo vamos a demostrar el viernes”, dijo Desperado

“Aunque lucho en todo el mundo, en México hay oportunidad de enfrentar a leyendas como Satánico y Fuerza Guerrera, que en Japón las leyendas tienen como ‘200 años’ casi no se pueden mover y aquí en México sí, las leyendas en México están en otro nivel”, indicó,

“Para mi es muy importante esta defensa, por qué es la primera vez en México. Este viernes quiero refrendar el título y después enfrentarme a Máscara Dorada 2.0, o a uno de los del grupo de Ramoncito (Volador Jr)”, aseguró Romero

“Como la cara del CMLL, seguro, 1000% estoy seguro de que me quedaré con la victoria. Yo quiero ganar. Este viernes es el último mano a mano entre Volador y Romero. Yo creo que Máscara Dorada es un gran luchador, pero yo tengo los años, y el campeonato, y creo que es muy internacional verme contra él después de Volador Jr”, dijo.

Por su parte, Tiger Mask habló del significado de una lucha tan importante como enfrentar en mano a mano a El Satánico en esta función estelar.

“Hace 27 años luché con Satánico y me trae muchos recuerdos y estoy listo para estar en una función tan importante para la lucha libre”

“Cuando comenzó Fantasticamanía, queríamos hacerla en México, pero tenemos que hacerla en todas las ciudades que sean posibles”, dijo.

“Estoy muy contento de volver a México después de 10 meses y ahora quiero hacerlo frecuentemente, verme con otras leyendas de la empresa”, dijo.

Mientras que Douki lució con más fuerza y amenazó a las estrellas del CMLL.

“Hace 12 años empecé a entrenar en la Arena México y después me fui a la lucha independiente, y ahora regreso aquí, a un lugar sagrado como la Arena México, pero yo soy mejor que todos ellos, y voy a demostrar todo”, aseguró Douki

“Estoy muy contento de luchar en Fantasticamanía, pero ya soy de New Japan, no hay nervios y estoy listo para el reto. No sabemos que va a pasar”, indicó Douki.