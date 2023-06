Roger Martinez:“Luego de cinco años en el club, el balance fue positivo”

El Futbolista Colombiano, Roger Martínez, es uno de los nombres que más han sido criticados en los últimos tiempos por la afición del equipo, que consideraban que el rendimiento del jugador había venido a la baja. Ante esto, el delantero rompió el silencio y decidió hablar sobre la presión que se vive en el club y el balance de su estadía en Coapa.

Martínez habló en exclusiva para Súper Deportivo previo a convertirse en jugador libre luego de no renovar con América, ahí aseguró que el balance tras su salida del equipo es positivo y que se va agradecido con los aficionados y todas las personas que forman parte del club

“Fueron cinco años de estar en este lindo club, creo que el balance fue positivo en todo sentido. Los primeros tres, comparto un grupo extraordinario, donde pude aportar bastante en los tres títulos que ganamos. Tuve altos y bajos, pero es normal en una institución que demanda tanto”, señaló.

ROGER MARTÍNEZ, A CORAZÓN ABIERTO SE DESPIDE DE AMÉRICA

🥺🦅🗣️

…

Emotivas palabras del colombiano ✨



— W Deportes (@deportesWRADIO) June 27, 2023

Desde su llegada en 2018, el futbolista marca un registro de 126 partidos jugados, 35 goles y 17 asistencias. En todo ese tiempo se hizo con 1 Campeón de Campeones, 1 Liga Mx y 1 Copa MX. Posterior a eso, el futbolista también tocó el tema de la presión y como es que se vive al interior del equipo.

“5 años en un club tan grande no es nada fácil. A mí me gusta esa presión. Cuando estoy haciendo las cosas bien, que te lo reconozcan, pero también cuando no lo estoy haciendo bien, que te lo marquen. No es fácil venir al América, es una afición que te exige muchísimo”, comentó.

Roger Martínez cierra un ciclo de seis años y tres títulos con el Club América.



— Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) June 27, 2023

Para finalizar, el delantero decidió hablar sobre la posibilidad de volver a Europa y como es que se despide del equipo luego de un largo rato en sus filas.

“Vine a México desde Villarreal por decisión propia y no me arrepiento. Creo que fue una buena decisión. De aquí me llevo bonitos recuerdos, tres títulos con el club más grande de este país”, remató.