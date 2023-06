Agenda de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe del 28 de junio

JCC San Salvador 2023 Mexico vs Centro Caribe Sports - Mixed Doubles Paola Longoria of Mexico during the game Mexico vs Centro Caribe Sports, corresponding to group A of Mixed Doubles at Central American and Caribbean Games 2023, at Juan Pablo Duarte Olympic Center, on June 27 2023.



Paola Longoria de Mexico durante el partido Mexico vs Centro Caribe Sports, correspondiente al grupo A de Raquetbol Dobles Mixtos, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, en el Centro Olimpico Juan Pablo Duarte, el 27 de Junio de 2023. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)