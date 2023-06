Liga MX presenta nuevas reglas para el Apertura 2023

Este miércoles se realizó la conferencia de prensa de la Comisión de Árbitros con referente a los nuevos cambios que presentaran algunas reglas de la Liga MX. Armando Archundia, presidente de la CA y Enrique Roberto Osses, Director del Área Técnica de la CA, informaron a los medios presentes sobre las normas que se implementaran en el Apertura 2023.

Enrique Osses fue el encargado de presentar dichos cambios y comenzó con la regla 11 (Fuera de Juego) en donde explicó que las tres situaciones en las cual se puede señalar el fuera de juego, siendo estas, interferir en el juego (jugar o tocar el balón) o Interferir con el adversario (impedir que toque o juegue el balón). Las novedades vienen con el tema de las salvadas, rebotes o desvíos.

Ahora la jugada que sé de en fuera de juego y que tenga la interferencia de un defensor, pero sin el control total del balón no será legal y tendrá que anularse. Esto lo nombro como ‘Acciones deliberadas’

Con referente a las entradas y disputas, remarca que el criterio siempre debe ser a partir de: quién provoca el contacto, quién tiene la posesión y como fue. Ahora las faltas que provienen de una jugada no serán consideradas como faltas. Es decir, alguna acción del cuerpo que sea consecuente de la jugada y que termine en falta, no serán marcadas, ya que no hay intención.

arbitros (DAVID LEAH/DAVID LEAH)

Para finalizar, se habló sobre el tema de las manos dentro del área, en donde reafirma que si se aumenta el volumen de su cuerpo será marcado, pero los cambien vienen al hablar de los rebotes, donde se comenta que los balones que den en la mano después de haber tenido contacto con otra parte del cuerpo no eran sancionadas.

De la misma manera, reconoció que las barridas en el área no serán sancionadas si la mano del defensor está en forma vertical y corresponde a un apoyo total.