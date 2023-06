VIDEO: Competidora mexicana regresa medalla de bronce y su rival la rechaza

Increíble caso de Fair Play se dio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador. La mexicana Alejandra Cervantes fue despojada de su medalla de bronce por una cuestión de reglamento y tuvo que dejar su lugar al cuarto puesto de la competición, Laina Pérez, esta última aceptó el protocolo pero no el metal protagonizando un emotivo video.

En la prueba individual femenil de pistola 10 m, México tuvo una participación destacada, logrando el 1-2-3 con las atletas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes, quienes llenaron el podio respectivamente. Lamentablemente, las reglas de la competencia impiden que un solo país acapare las tres medallas, por lo que se le pidió a la ganadora del bronce ceder la medalla y su lugar a la cubana Laina Pérez.

Ante esta situación, la competidora, que originalmente quedó en la cuarta plaza, sorprendió a todos al recibir la medalla y luego devolverla a la mexicana, argumentando que es injusto el reglamento y no hay ninguna justificación para que este sea así.

#Ocoyucan #Informa #MilRespetos para esta #CubanaAtleta 👇 No creerás lo que hizo!!! #Salvador

México hizo el 1,2,3 en Tiro Deportivo, sin embargo por reglamento un país no puede obtener 3 preseas, la de bronce pasaría al cuarto lugar, en este caso Laina Pérez de Cuba

"!1)2 pic.twitter.com/IIwr6K5Ucn — Ocoyucan Informa (@OcoyucanInforma) June 28, 2023

“Realmente quien hizo el reglamento no fue atleta, porque es injusto que alguien que se lo gane, por ser del mismo país de las dos anteriores, no se la pueda llevar a casa y no tiene ni una justificación, creo que es absurdo”, comentó la competidora cubana.

Para finalizar, Pérez vuelve a colocarle la medalla a Cervantes y menciona que no es una presea que le pertenezca.

“No sé en tiempos anteriores porque pasaba eso, la medalla no es mía, la medalla es de ella”, finalizó.