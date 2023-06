“Es un sistema malo, no consideran nada”: Checo Pérez estalla contra la Fórmula 1

Sergio Pérez volvió a tener una clasificación de pesadilla, ahora en el Gran Premio de Austria y largará desde la posición 15 en la carrera de este domingo.

El piloto mexicano sufrió los estragos del complicado circuito de Spielberg, puesto que recibió más de una sanción debido a que su auto se salió por completo en las últimas curvas de la pista en varias ocasiones, lo que le terminó por afectar en la segunda etapa de la clasificación.

Tras esta situación, Checo Pérez no se guardó nada y estalló contra el sistema de implementación para esta qualy, pues aseguró que la FIA no consideró el bloqueo que le realizó en una de sus últimas vueltas Alex Albon y que a la postre lo eliminó de la Q3 por haberse salido de la pista.

“No me siento muy bien, no estoy al 100%, pero aún así tenemos un gran auto para tener una gran calificación y desafortunadamente este sistema que no considera nada. Me estaba saliendo, teníamos un problema de comunicación porque pensábamos que era en la nueve pero era en la entrada a la 10 y bueno una vez que me lo dijeron tomé mis precauciones”, señaló el mexicano.

“En la última parte de la calificación venía en una buena vuelta y de repente me sale Albon y pierdo todo el agarre y me voy derecho, no pudieron considerar lo que pasó hoy en su sistema tan malo que tienen... Perdí tiempo, me fui derecho, me bloquearon en mi vuelta y al final me sacaron de la Q3”, añadió.

"ES UN SISTEMA QUE NO CONSIDERA NADA. SU SISTEMA TAN MALO QUE TIENE NO PUDIERON CONSIDERAR LO QUE PASÓ " 😡



Es importante mencionar que esta es la cuarta carrera consecutiva en la que el piloto jalisciense largará fuera del top 10 y como consecuencia, ha puesto en severo riesgo el segundo lugar del campeonato, esto debido a que Fernando Alonso, que ya está a solo nueve puntos de él.