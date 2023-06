“Me da igual si no gano Copa Oro, mientras hagamos historia en el Mundial”: Memo Ochoa

La Selección mexicana continúa con paso firme su camino por la Copa Oro 2023 después de vencer 3-1 a Haití en el segundo compromiso de la fase de grupos.

Al término del juego, Guillermo Ochoa, capitán y portero estelar del cuadro nacional, rindió declaraciones a los medios y dejó en claro que si bien, quiere ganar el torneo, le da igual si es campeón o no, puesto que su principal objetivo es hacer un Mundial histórico en 2026.

“Estamos en una Copa Oro, queremos ganarla, es el objetivo, pero lo importante y no hay que perderlo de vista es el Mundial, me da igual si no gano Copa Oro o Copa América me da igual pero si en el Mundial haces historia, creo que todos estaríamos felices, lo firmaríamos ahora un papel histórico”, aseguró.

“Si ganas Nations League y te va mal el Mundial de qué te sirve, y no estoy menospreciando esto simplemente es el camino que debemos seguir y si la gente, nosotros como futbolistas vamos paso a paso de cara al Mundial creo que las cosas pueden ir muy bien y más que es en nuestro país”, agregó.

LLAMA A LA UNIDAD 🇲🇽🔥



"Vamos a tener un mundial en nuestro país y necesitamos de la gente, necesitamos de la prensa, necesitamos cambiar todos este ambiente. Nosotros los futbolistas mejorar la relación con la prensa", aseguró Memo Ochoa.



📹 @mluiscastillo pic.twitter.com/pHT04QbLxy — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 30, 2023

Asimismo, el arquero del Salernitana llenó de elogios a Jaime Lozano, destacando el trabajo hecho por él y su cuerpo técnico.

“Jimmy tiene experiencia en cómo se manejan los tiempos en selecciones, en el trabajo físico, los tiempos de táctica, de balón parado. El preparador físico lo sabe. Hasta ahora lo ha trabajado bastante bien y es un grupo que nos conocemos desde hace rato y lo entiende a la perfección, cuando hay que meter risas, hay risas, cuando hay que meterle al trabajo, le metemos y cuando hay que ser serio, lo somos”, sentenció.