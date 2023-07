VIDEO: Tuca Ferretti ‘hace berrinche’ y se niega a dar conferencia virtual

Ricardo Ferretti no aceptó la modalidad de la conferencia (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Ricardo Ferretti volvió a las andadas en su primer encuentro al frente del Cruz Azul en el Apertura 2023, después de que se negó a realizar la conferencia de prensa de manera virtual en el estadio Jalisco.

Después de que la Máquina cayó por 2-0 ante los rojinegros, el entrenador celeste asistió a la sala de prensa y se encontró que la modalidad aún es virtual, mientras que había unos cuantos periodistas estaban en el lugar.

“Solo voy a contestar a las personas que están aquí, para esto vinieron. “A ver, esto ya se acabó, esto ya se acabó, no entiendo por qué tema aquí nos tienen, no entiendo, hay 25,000 personas allá adentro en la tribuna, ¿por qué no pueden bajar aquí a entrevistarme?”, dijo el Tuca Ferretti.

"Yo solo voy a contestar a los que están aquí" 😳



Tuca Ferretti EXPLOTA pues la conferencia pospartido del Atlas vs Cruz Azul fue virtual y decide irse sin responder preguntas 😡



🔴EN VIVO por TUDN pic.twitter.com/TySxUJ6DoX — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) July 2, 2023

Después de que le explicaron la modalidad, Ferretti arremetió. “No, pues entonces que bajen” y se levantó para abandonar la sala de prensa.

La Liga MX podrá tomar manos en el asunto y sancionar al entrenador de la Máquina, tras no realizar la conferencia.

Cruz Azul, en la jornada 2, se verá ante los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Azteca.