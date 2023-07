¡Cambio de planes! América, Cruz Azul y Monterrey tienen nuevos horarios para la fecha 2

La segunda jornada del Apertura 2023 sufre cambios en el horario y día de tres de sus partidos más atractivos. Este fin de semana el calendario de la Liga MX tenía programados algunos juegos interesantes que llamaron la atención del público, pero que ahora sufren modificaciones debido al juego de la Selección Mexicana en la Copa Oro.

Los tres partidos que han sufrido cambios son: Monterrey vs Atlas, Cruz Azul vs Toluca y Querétaro vs América. Es importante mencionar que el único enfrentamiento que ha sufrido cambio de día es el que jugaran los Rayados y los Zorros en el Gigante de Acero, ese paso de sábado a domingo, mientras que los otros dos restantes solo modificaron el horario.

La Pandilla, que originalmente recibía a los Rojinegros el sábado a las 19:00, ahora lo hará el domingo, pero a la misma hora. Por otro lado, la Máquina, que tenía previsto su debut en el Azteca para el sábado a las 21:00, ahora lo hará el mismo día, a las 17:50 contra los Diablos. Para finalizar, los Gallos Blancos ya no jugarán contra las Águilas a las 19:00, sino que lo harán a las 17:00 horas del domingo.

Por su parte, el juego de la Selección Mexicana en la Copa Oro será el sábado, por lo que podría ser el motivo por el cual se habría dado este cambio repentino en los horarios y fechas de algunos partidos de la Jornada 2 del Apertura 2023