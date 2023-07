México rescata el empate ante El Salvador y califican a semifinales en los Centroamericanos

Tricolor Centroamericanos Jordan Carrillo celebrates his goal 1-1 of Mexico during the game El Salvador vs Mexico (Mexican National Team), corresponding to Group A of Mens Soccer at the Central American and Caribbean Games San Salvador 2023, at Las Delicias National Stadium, on July 02, 2023.



Jordan Carrillo celebra su gol 1-1 de Mexico durante el partido El Salvador vs Mexico (Seleccion Nacional Mexicana), correspondiente al Grupo A del Futbol Masculino en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, en el Estadio Nacional Las Delicias, el 02 de Julio de 2023. (Adrian Macias/Adrian Macias)