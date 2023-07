‘Es una Selección mediocre’: Explotan contra el Tri tras caída ante Qatar

La derrota de la Selección mexicana volvió a poner en evidencia la crisis que vive desde los últimos años, una situación que fue destacada por el periodista David Faitelson.

El panelista de ESPN arremetió contra el Tri después de caer ante Qatar en la fase de grupos de la Copa Oro, y la llamó una Selección mediocre.

“Sin líderes en la cancha. Yo no veo a Edson, a Ochoa, a Luis Chávez como un líder. No pasa nada con ellos. Basta de consentirlos. vergüenza tras vergüenza. Se comieron a Tata Martino, se comieron a Cocca y ahora van por Lozano.

La Selección mexicana no tiene el nivel para resolver este tipo de partidos. Todas las Selecciones fueron mediocres. Son jugadores pequeños”, aseguró Faitelson en el programa Futbol Picante.

Incluso, a través de redes sociales, el periodista pidió que la Selección fuera reforzada por naturalizados para mejorar el nivel y lo reiteró en el programa.

Esta generación de futbolistas mexicanos no sirve para nada…

“Esta generación de futbolistas mexicanos no sirve para nada… La única solución es utilizar naturalizados para ver si generan un cambio rumbo al Mundial del 2026…”, dijo.

Periodistas arremeten contra el Tri… nuevamente

Esta nueva derrota en el verano para la Selección mexicana generó toda clase de reacciones, incluidas la de los periodistas, que criticaron el nivel del futbol mexicano.

Entre ellos, Alex Blanco y André Marín mencionaron que esta es una de las peores crisis en el balompié nacional.

“No es el técnico, no es la nacionalidad, es que simplemente no rindes. Santiago Giménez no está para ser titular”, dijo.

Entre ellos, Javier Alarcón, que atacó a los directivos de la Liga MX. “Somos el hazme reír del fut mundial por cada uno de los dueños”, escribió.

Cabe mencionar que, con el boleto en la mano, la Selección mexicana espera a su rival para los cuartos de final de la Copa Oro, el próximo 8 de julio.