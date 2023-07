“A Tigres no se le puede decir que no”: Joseline Montoya a su llegada a Tigres Femenil

Tigres Femenil realizó un bombazo en la Liga MX Femenil al convencer a Joseline Montoya de ser su refuerzo estelar de cara al próximo torneo Apertura 2023.

Con solo 23 años, Montoya era una de las jugadoras más importantes en el Guadalajara y pieza clave en dos títulos de liga con el rebaño, por lo que es una de las caras más importantes también en la Selección Nacional Mexicana.

Su salida de Chivas fue polémica al indicar el club que no llegó a un acuerdo con la futbolista por querer ir a cumplir su sueño de jugar en Europa, pero no contaban con que Tigres se metería en el camino y se hiciera de la delantera.

A su llegada a Monterrey, Joseline indicó que rechazó sus ofertas de Europa para llegar a las Amazonas ya que a este equipo no se le puede decir que no.

“No me gusta hablar mal de ningún club. Cierro un ciclo con Chivas, estoy agradecida con lo brindado. Hubo 2 ofertas y estuvimos a punto de cerrar con grandes de Europa, me llega la llamada de Tigres y no se le puede decir que no”, comentó a su llegada a la ciudad

"A Tigres no se le puede decir no" 🐯🤝🏻



"A Tigres no se le puede decir no" 🐯🤝🏻

Joseline Montoya, la nueva Amazona, tras su llegada a la Sultana del Norte ✅️

La antes mencionada se desempeña como atacante y es una de las mejores extremas en la Liga MX Femenil, lo cual fortalecerá en esa posición a unas ´Amazonas´ que dependían en ese sector de la cancha de lo que hiciera Lizbeth Ovalle.