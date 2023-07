Erick Gutiérrez lamenta la falta de minutos con la Selección mexicana

Erick Gutiérrez regresa a México después de su paso por el PSV de la Eredivisie, pero uno de los temas que no ha olvidado es el de la consolidación con la Selección mexicana.

Aunque en los últimos meses no logró firmar grandes actuaciones con el Tri, así lo mencionó en entrevista con TUDN.

“He venido mucho a Selección, pero he tenido 10, 15 minutos, y a veces no puedes demostrar toda tu calidad. Yo creo que he jugado cinco partidos, seis máximo de titular en la Selección. También es complicado eso”, dijo.

“En mi momento estaba Andrés (Guardado) en muy buen nivel, pero sí a veces yo viajaba 12 horas también y tenía cero minutos jugando. Es complicado, vienes y eres banca y te dicen ‘no, este partido no por el viaje’, y si juega bien el otro ya no juegas”, dijo.

Por otra parte, habló del último proceso con Diego Cocca, que decidió no llamarlo en sus últimas convocatorias.

“Cuando estaba (Diego) Cocca me dejó las cosas muy claras, el porqué no fui llamado. Y bueno, acepté, no me gustaron algunas cosas, pero acepté. Siempre he sido un jugador muy respetuoso; me dolió el no estar, la verdad, son decisiones de cada técnico.

Aunque sabe que debe consolidarse con el Guadalajara si busca regresar a vestir la camiseta de la Selección mexicana.

“Siempre el tema Selección está presente, trabajo también para ello, para estar, y creo que primero tengo que hacer las cosas bien aquí en Chivas para poder conseguir ser llamados otra vez a Selección”, apuntó.

Erick Gutiérrez, de 28 años, ha disputado 36 encuentros con el Tri, y registra una anotación.