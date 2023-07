Aficionado narra escalofriante agresión con cuchillo durante partido México vs. Qatar

Un suceso lamentable sacude el mundo del futbol después de que el aficionado de la Selección mexicana Emmanuel Díaz, fue víctima de una violenta agresión con arma blanca durante el encuentro entre México y Qatar.

En una entrevista para “En Punto con Enrique Acevedo”, el fan del tricolor relató los terribles momentos que vivió en las gradas del estadio Levi’s Stadium, “Me la quiso clavar y yo le agarré la mano y nos caímos los dos al suelo, ya estando en el suelo me dio para arriba”.

“Me sentaron en una pared y me pusieron como un parche para que ya no tuviera sangrado y ya fue cuando le hablaron a la ambulancia”, explicó la víctima del ataque, quien también indicó que la policía tardo en auxiliarlo.

Las autoridades están tras la pista del agresor y su pareja, mientras se cuestiona la seguridad en los eventos deportivos, en especial de los partidos de la Selección azteca en la Copa Oro.

En medio del ambiente festivo del partido, una trifulca estalló en las gradas, sumiendo el entorno en caos y violencia, Emmanuel Díaz fue blanco de una agresión con cuchillo, luchando por su vida en un enfrentamiento que lo dejó con heridas cercanas al corazón y debajo de la garganta.

Afortunadamente, Díaz sobrevivió al ataque y se encuentra en recuperación, aunque aún incierto sobre las secuelas de sus lesiones. Este incidente plantea interrogantes sobre la seguridad en los estadios y la necesidad de medidas más estrictas para salvaguardar a los espectadores y evitar futuros episodios similares.