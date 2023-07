“Es difícil, no sabía”: Rodolfo Pizarro confirma su salida del Inter Miami

Los recientes fichajes bombas de Lionel Messi y Sergio Busquets al Inter Miami comienzan a causar estragos, ya que Rodolfo Pizarro será uno de los sacrificados del club.

En atención a los medios de comunicación, posterior al duelo en que su equipo empató a dos goles contra Columbus Crew, el atacante mexicano confirmó que ya no seguirá más en la institución.

Es difícil, no sabía, porque yo tengo contrato, que iba poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí es raro pero son las reglas y hay que acatarlas”, mencionó.

En esa misma línea, el jugador azteca reconoció que le hubiera gustado volver a ser dirigido por Gerardo Martino, quien recientemente se convirtió en el nuevo entrenador del equipo. Además, confesó sentirse decepcionado por no haber respondido a la confianza de la directiva del club.

“Sí, me hubiera gustado estar con él (con el Tata). Y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo, que la verdad hacen mucho esfuerzo para tener un buen equipo y desgraciadamente nunca nos fue bien…. sobre todo este año que se armó un buen equipo y nunca pudimos responder a esa confianza que nos dieron”, sentenció.

Respecto a su posible retorno al futbol mexicano, el jugador únicamente se limitó a decir: “Sí, a mi representante le han marcado varios equipos”, sin dar más detalles.

Es importante mencionar que Rodolfo Pizarro arribó al Inter Miami en 2020 luego de que el club pagó cerca de 20 millones de dólares a Monterrey. Además, se convirtió en el segundo jugador franquicia de la institución, pero nunca pudo ser un referente, hecho que hoy deriva en su salida pese a tener contacto vigente con el equipo.

De esta manera, el canterano de Pachuca se quedará con las ganas de compartir figura con Lionel Messi y Sergio Busquets, quienes se incorporarán al club en los próximos días.

En su estadía con el equipo, Pizarro disputó 61 partidos y anotó siete goles, además de repartir 10 asistencias.