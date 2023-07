León capacitará a la nueva generación de árbitros para la Liga MX

El futbol mexicano comienza a buscar a su nuevo generación del arbitraje, y que haya más jóvenes que busquen ingresar a este mundo.

Ante esto el GEN Esmeralda, perteneciente al Club León, inauguró su nuevo colegio de árbitros en la ciudad de León, en busca de reclutar a los colegiados y prepararlos de manera técnica, física y reglamentaria para que puedan llegar a primera división.

Con este objetivo, Hugo Muñoz, Coordinador de Arbitraje de la Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte platicó con Publimetro sobre este ambicioso proyecto.

“En el Colegio de Árbitros empezamos a a identificar los perfiles de cada persona y tenemos para incluir a los hábitos en diferentes rubros de esta profesión de todas las edades y en solo un año, te preparas en toda la carrera. Para la preparación, se cuenta con los torneos externos, los de fuerzas básicas, los torneos locales, etcétera”.

“Sabemos que es una profesión un poco olvidada es la verdad porque no no no, a muchas personas les interesa el arbitraje cuando la verdad es que nosotros como árbitros desempeñamos un papel fundamental y muy importante en un partido de fútbol a nivel nacional”, aseguró el colegiado.

El colegio abrió el pasado 4 de julio en las instalaciones del GEN Esmeralda, y no tiene costo de inscripción. Está coordinado, además, por la Universidad del Futbol y Ciencias del deporte.

“Es una capacitación que se llama Sistema Nacional de Capacitación que es avalado por la Federación Mexicana de Fútbol por la CONADE y por la Universidad de fútbol esta esta certificación consta de 40 horas constantes de trabajo y continuas de trabajo en cancha trabajo en aula y se hace una evaluación tanto teórica como práctica y pueden recibir un certificado como árbitros del sector amateur avalado por Federación Mexicana de Fútbol por la CONADE por la Universidad que también nosotros somos sede ese centro de capacitación para hábitos que no tienen posibilidad de llegar al sector profesional”, aseguró.