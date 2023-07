Boxeador fallece tras recibir brutal nocaut en su debut

El boxeo internacional está de luto, después de que se reportó el fallecimiento del pugilista nicaragüense Keyving Magdiel Hernández González, de apenas 23 años, en un hospital de Matagalpa, en Nicaragua.

De acuerdo a información de la agencia EFE, el pugilista perdió la vida después de realizar su debut hace tres meses en su tierra natal.

En aquella pelea, cayó en el segundo asalto ante Bryan Mercado, el pasado 25 de marzo, en lo que significó el debut de ambos pugilistas.

Tras el combate, Keyving regresó a casa y después de 24 horas, fue hospitalizado y fue puesto en coma, en el nosocomio Antonio Lenin Fonseca, en Managua.

Tras 22 días, recuperó la conciencia, pero perdió muchas de sus facultades, según sus familiares.

Después de una semana más de hospitalización, fue dado de alta y fue este jueves cuando se reportó el fallecimiento. Previamente presentó síntomas de neumonía.

“La familia lo trasladó nuevamente al hospital de su localidad donde lo volvieron a internar y le detectaron una neumonía, la cual no le permitía respirar. Eso hacía que no le llegara suficiente oxígeno y él, con su traqueotomía, no pudo aguantar y en horas de la madrugada del día de hoy falleció a causa de un paro respiratorio”, indicó el excampeón mundial Félix Alvarado.

Keyving Magdiel Hernández González es el segundo boxeador profesional nicaragüense que fallece tras un combate en los últimos 8 años.