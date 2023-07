‘Hoy di todo lo que tenía, pero tengo que solucionar los sábados’: Checo Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez dio sus impresiones tras el Gran Premio de Gran Bretaña, en donde quedó en el quinto puesto, pero no salió del todo satisfecho tras lo ocurrido.

En conferencia, el mexicano habló sobre su largada y las complicaciones que tuvo para buscar mejores posiciones.

“Tuve una buena salida, iba junto con Ocon y me empujó, me sacó de la pista y me tuve que ir afuera y eso complicó la carrera. Tuve que remontar lugares y empezar más lento. Luego paramos dos o tres vueltas antes de que saliera el safety car y eso nos perjudicó en remontar más”, dijo.

Por otra parte, habló sobre las sesiones de calificación de las últimas carreras, en donde se ha complicado su actuación.

“Hoy di todo lo que tenía y tengo que solucionar esos sábados. El ritmo está ahí, los domingos llega todo más natural. Me está costando los sábados, el auto sin gasolina es lo que me está costando más”, apuntó.

🚨 "TUVIMOS BASTANTE DAÑO, CREO QUE LO PUDIMOS SOLUCIONAR ANTES DE LA CARRERA"



'Checo' Pérez habla de lo que pasó antes del arranque del #BritishGP 🔥



👉 "DI TODO LO QUE PODÍA... ME ESTOY VOLVIENDO MUY SENSIBLE AL AUTO" #F1xFSMX pic.twitter.com/L7YLTOKtDr — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 9, 2023

Por último, también habló sobre su relación con el monoplaza de Red Bull.

“Me estoy volviendo muy sensible al auto. No entendemos si es por la dirección en que se ha actualizado el auto, o simplemente, no sé. Me cambia el viento y lo siento mucho. No tengo mucha confianza cuando hay condiciones mojadas. Pero mañana estaré en el simulador, por que creo que solucionando los sábados, tenemos un gran ritmo los domingos”, indicó.