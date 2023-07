Ferretti desmiente al presidente de Newell’s que asegura que Willer Ditta no puede jugar en Cruz Azul

La novela de los fichajes sigue su curso en Cruz Azul, ahora el caso de Willer Ditta es el que está dando mucho de que hablar. Hace unos días se aseguraba que el defensa central tendría todo listo para su debut en la Máquina y solo esperaba arreglar el papeleo, posterior a eso el presidente de su anterior equipo declaró que no está cerrado el fichaje y ahora es Ferretti el que desmiente esto último.

TE RECOMENDAMOS: América anuncia a Aylin Avilez como su nuevo fichaje

Este lunes el director técnico de los Celestes, Ricardo Ferretti, habló en conferencia de prensa y tocó el tema del que sería el nuevo refuerzo de Cruz Azul, Willer Ditta, asegurando que de acuerdo a la información que él tiene todo está en orden en cuanto al fichaje.

“Por lo que sé, todo está en orden, no hay ningún problema, el jugador hizo trámites para tomarse en cuenta como cualquier integrante del equipo. Muchas veces ustedes saben más que yo”, señaló el estratega.

#CruzAzul 🚂



Tuca sobre Willer Ditta:



“Lo que sé es que todo está en orden, no hay ningún problema. Hoy el jugador tuvo que hacer ciertos trámites para ser tomado en cuenta como cualquier integrante del equipo, aunque muchas veces ustedes saben más que uno”.@ESPNmx pic.twitter.com/EnMvT2CZem — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) July 10, 2023

Estas declaraciones, más que calmar los seguidores de la Máquina, preocupan un poco debido a que hace poco, Ignacio Astore, presidente del Newell’s Old Boys, aseguró que el jugador aún no se había desprendido de su equipo y que no podría ver minutos con el equipo mexicano hasta que se arreglara esta situación.

“Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell’s no tiene contrato firmado. Todavía no está autorizado para jugar en otro equipo. Nosotros defendemos nuestra plata”, sentenció el mandatario argentino.

Ignacio Astore, Presidente de Newell’s Old Boys dijo lo siguiente:



“Su pase a México no está cerrado, no tiene contrato firmado; Willer Ditta todavía no está autorizado a jugar en otro equipo”



De acuerdo a medios en Argentina, podría venir un pleito jurídico. — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) July 10, 2023

Para finalizar, es importante mencionar que el defensor de 26 años se encuentra en El Salvador, donde realiza los trámites correspondientes a su visa de trabajo, esto luego de haber sido presentado oficialmente, pero sin aún tener el registro en la Liga MX.