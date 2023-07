‘Charlo puede ser el rival más peligroso para Canelo”: Mauricio Sulaimán

Saúl Álvarez volverá a poner en juego su corona indiscutible de peso supermediano en el 2023, ahora ante el monarca superwelter Jermell Charlo, una reyerta que aplaudió Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

En el martes de café del organismo verde y oro, el dirigente destacó las peleas entre mexicanos y estadounidenses en la historia.

“Me encanta la pelea, una pelea entre un mexicano y un norteamericano es garantía de espectáculo, ahí es donde se han dado grandes rivalidades como Chávez contra Taylor. Hay una gran cantidad de peleas que han demostrado que la combinación es espectacular”, dijo.

Por otra parte, destacó las cualidades de Jermell Charlo, a quien lo considera un peligroso rival para Saúl Álvarez.

“Charlo es un boxeador durísimo, que cierra muy fuerte las peleas y Canelo, en los últimos combates, va bajando en los últimos rounds, pero es una gran pelea. No se está subiendo al ring con ningún flanecito, puede ser al boxeador más peligroso que ha enfrentado”, indicó.

Aunque también apuntó que será hasta después de la pelea cuando se defina si Jermell Charlo se mantendrá en la división de las 154 libras o si decide abandonar los cinturones de los cuatro organismos, tras un año de inactividad.

“Dependiendo de lo que pase el 30 de septiembre, definiremos qué pasa con la división. Charlo nos dirá su status y definir el futuro del cinturón. Ahora hay una eliminatoria entre los clasificados para definir a los retadores”.

En otros temas dentro de los cuadriláteros, Mauricio Sulaimán aclaró que Tyson Fury recibió un permiso para enfrentarse a Francis Ngannou, ex campeón de UFC, en octubre, ante la falta de acuerdos con los contendientes en la división.

“Tyson Fury hizo su defensa obligatoria ante Dillian Whyte, inmediatamente inició su intención de pelear con Usyk o Joshua, estaba listo para pelear en diciembre. Ha tratado de pelear con Joshua, con Andy Ruiz y no se ha dado por eso le damos el permiso especial, ya que no hay retador oficial todavía. El título no estará en juego. La división de peso completo está colapsado hay grandes peleas que se pueden dar pero, entre las grandes cantidades en el Medio Oriente y los conflictos entre promotores no lo han permitido”, finalizó.