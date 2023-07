Deneva Cagigas, histórica de Pumas Femenil, anuncia su retiro del futbol profesional

Deneva Cagigas, una de las pioneras de la Liga MX Femenil anunció su retiro de las canchas luego de seis años como profesional en los que vistió la camiseta de los Pumas de la UNAM.

Mediante redes sociales, la defensa mexicana informó sobre su decisión de colgar los botines, esto luego de no llegar a un acuerdo de renovación con el club universitario.

La excapitana auriazul se despidió de las canchas con un emotivo video en el que se muestran sus mejores momentos con los pumas, el cual va acompañado de un emotivo mensaje en el que asegura, le fue difícil llegar a esta decisión.

“Querido futbol. Es muy difícil imaginar mi vida sin ti, he crecido de tu mano, me has enseñado incontables lecciones a lo largo de 20 años, entre ellas, a ser valiente y enfrentar lo que venga, a tomar decisiones de manera inteligente, a no bajar los brazos, sobre todo a no abandonar, a medir los tiempos y los ciclos, por eso hoy me cuesta tanto decirte que me retiro de las canchas”, se lee en la publicación.

De esta manera, Deneva Cagigas se despide del balompié mexicano tras más de 10 temporadas con Pumas, donde disputó 159 encuentros, de los cuales fue titular en 153 y anotó seis goles.

Además, es importante mencionar que la exjugadora de 28 años fue la primera capitana en la historia de Pumas Femenil, por lo que pese a no ganar un campeonato, se retira dejando una importante huella en el club, que ya había anunciado su salida desde el pasado 2 de junio.