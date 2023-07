¡A cambiar abucheos por aplausos! Un Tri renovado regresa a Las Vegas en Copa Oro

La Selección mexicana regresará a Las Vegas para encarar la semifinal de Copa oro contra Jamaica en el Allegiant Stadium, escenario donde vivió una auténtica pesadilla la última vez que lo pisó.

En ese mismo inmueble, Diego Cocca firmó su sentencia como técnico del Tri cuando fue goleado por Estados Unidos en las semifinales de la Nations League, lo que provocó que en el duelo por el tercer lugar, la Selección recibiera abucheos y el abandono de la afición.

México buscará revertir lo hecho en sus últimos dos encuentros en Las Vegas. Mexsport (Jorge Martinez)

Sin embargo, las ilusiones del combinado azteca se han renovado tras la llegada de Jaime Lozano al banquillo y, pese a que son los mismos protagonistas de aquella trágica eliminatoria, ahora tienen una nueva oportunidad de revertir su última actuación en Las vegas y recibir de nueva cuenta el cariño del público obteniendo el pase a la gran final de Copa Oro.

Incluso, el propio Jaime Lozano reconoció que los jugadores han tenido un cambio de actitud positivo desde su arribo al tricolor, por lo que contra Jamaica buscarán mostrarle su respaldo y de paso darle un alegría a la afición que se de cita al inmueble.

“De lo que vi el primer día de entrenamiento a lo que somos hoy ha sido extraordinario (el cambio), no es que hayan estado mal antes, pero cuando los resultados no te acompañan no es fácil tener un grupo unido. Pero no todo es mérito de nosotros, es algo que los jugadores han logrado por ellos mismos”, reconoció el Jimmy Lozano en conferencia.

Es importante mencionar que la última vez que México se vio las caras contra Jamaica también recibió los abucheos de la afición tricolor luego de un empate a dos goles en la cancha del Estadio Azteca, duelo que también fue la presentación de la corta era de Diego Cocca ante el público mexicano.