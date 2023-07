“No hubo buena relación con algunas personas”: Jesús Corona sobre su salida de Cruz Azul

La salida de Jesús Corona de Cruz Azul sorprendió al futbol mexicano, ya que el portero vistió los colores de la Máquina durante 14 años, dejando su legado como uno de los jugadores más importantes de la institución.

Sin embargo, el veterano arquero no llegó a un acuerdo de renovación con el club y fichó con los Xolos de Tijuana, que este fin de semana recibirán a los cementeros en el Estadio Caliente.

Previo a este duelo, el arquero de 42 años rompió el silencio y habló sobre las causas de su salida del conjunto cementero, asegurando que hubo

“Fueron diferentes circunstancias las que me orillaron a tomar la decisión, no hubo esa buena relación con algunas personas del club, eso culminó por tomar esta decisión y aceptar que son nuevos proyectos los que tienen, no entraba en los planes de la directiva, unos estaban a favor que me mantuviera, otros no”, reveló.

En esa misma línea, JJ Corona explicó que Ricardo Ferretti estaba de acuerdo con que permaneciera en el equipo, pero hubo quienes se opusieron, por lo que prefirió buscar un nuevo reto.

“Uno debe estar donde lo quieren y se me brinda esta oportunidad con Xolos. En un principio Tuca había dado el visto bueno, me dejaba a cierto punto tranquilo; el presidente de igual manera, pero hubo gente involucrada que tenía otra planeación en esta nueva etapa en Cruz Azul”, sentenció.