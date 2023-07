Álvaro Fidalgo recibe un permiso especial para jugar pese a estar suspendido

Liga BBVA MX Clausura 2023 America vs Guadalajara SFV Alvaro Fidalgo of America received red card during the game America vs Guadalajara, corresponding to second leg match of Semifinals of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on May 21, 2023.



Alvaro Fidalgo de America recibe tarjeta roja de expulsion durante el partido America vs Guadalajara, Correspondiente al partido de Vuelta de Semifinales del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Azteca, el 21 de Mayo de 2023. (Adrian Macias/Adrian Macias)