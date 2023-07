Lionel Messi tendrá su propia hamburguesa en Miami

La euforia por la llegada de Lionel Messi continúa y ahora se dio a conocer que el astro argentino tendrá su propia hamburguesa en un importante restaurante en Miami.

A través de redes sociales se dio a conocer que los locales del Hard Rock Café habrá una hamburguesa en honor al delantero del Inter Miami.

Por si no lo viste: “Jimmy Lozano discrimina”: Faitelson estalla por el tema de naturalizados en el Tri

El ‘Made for you by Leo Messi’, es un sándwich que tiene pollo estilo milanesa, uno de los platillos favoritos del exjugador del Barcelona.

“Estoy encantado de traer al mundo los sabores de mi país de origen con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo, inspirado en uno de mis platos favoritos, la Milanesa”, señaló Messi en un comunicado, en el que agrega que “no ha habido mejor socio que Hard Rock International para dar vida a esto”, se lee en el mensaje de Messi en redes.

¿Qué tiene la hamburguesa de Messi?

Consiste en una pechuga de pollo estilo milanesa cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas, acompañado de tomates y rúcula, y servido en pan artesanal tostado.

Este alimento estará disponible en todos los locales, además de que está disponible también como parte del servicio en la habitación de algunos Hard Rock Hotels & Casinos

La presentación de Lionel Messi se realizará el próximo 16 de julio en el estadio DRV PNK de Miami.