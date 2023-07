Pachuca vs Pumas cambia de horario por la final de la Copa Oro

Liga BBVA MX Clausura 2023 Pumas UNAM vs Pachuca (L-R), Cesar Huerta of Pumas and Jose Castillo of Pachuca during the game Pumas UNAM vs Pachuca, corresponding to Round 12 of the Torneo Clausura 2023 of the Liga BBVA MX, at Olimpico Universitario Stadium, on March 19, 2023.



(I-D), Cesar Huerta de Pumas y Jose Castillo de Pachuca durante el partido Pumas UNAM vs Pachuca, Correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Olimpico Universitario, el 19 de Marzo de 2023. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)